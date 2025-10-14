- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.58 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
1.15 EUR (156 pips)
Perdita lorda:
-0.06 EUR
Vincite massime consecutive:
2 (1.15 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1.15 EUR (2)
Indice di Sharpe:
122.76
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.40%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
54.50
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
19.17
Profitto previsto:
0.58 EUR
Profitto medio:
0.58 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
0.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 EUR
Massimale:
0.02 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.40% (1.98 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|50
|EURAUD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.58 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.15 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.30 × 63
|
XM.COM-MT5
|2.93 × 57
|
Valutrades-Live
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|3.25 × 16
|
RoboForex-ECN
|3.31 × 131
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.30 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.77 × 73
|
Darwinex-Live
|4.84 × 103
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 3
|
TASS-Live
|5.30 × 10
|
GBEbrokers-LIVE
|9.53 × 40
|
TitanFX-MT5-01
|11.50 × 2
|
VolansTrade-Server
|17.26 × 50
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
5000USD al mese
0%
0
0
USD
USD
501
EUR
EUR
1
100%
2
100%
100%
19.16
0.58
EUR
EUR
0%
1:500