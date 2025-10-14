- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
23 (79.31%)
Loss Trade:
6 (20.69%)
Best Trade:
24.78 USD
Worst Trade:
-96.13 USD
Profitto lordo:
301.48 USD (27 508 pips)
Perdita lorda:
-213.29 USD (21 266 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (300.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
300.82 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.41
Long Trade:
7 (24.14%)
Short Trade:
22 (75.86%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
3.04 USD
Profitto medio:
13.11 USD
Perdita media:
-35.55 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-203.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-203.76 USD (5)
Crescita mensile:
8.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
212.63 USD
Massimale:
212.74 USD (21.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD.m
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD.m
|88
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD.m
|6.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.78 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +300.82 USD
Massima perdita consecutiva: -203.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni