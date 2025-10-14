- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
419
Profit Trade:
333 (79.47%)
Loss Trade:
86 (20.53%)
Best Trade:
63.55 USD
Worst Trade:
-55.06 USD
Profitto lordo:
2 643.42 USD (48 635 pips)
Perdita lorda:
-1 037.53 USD (18 638 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (175.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
175.07 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
19.22
Long Trade:
229 (54.65%)
Short Trade:
190 (45.35%)
Fattore di profitto:
2.55
Profitto previsto:
3.83 USD
Profitto medio:
7.94 USD
Perdita media:
-12.06 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-78.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.50 USD (5)
Crescita mensile:
0.89%
Previsione annuale:
10.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
83.54 USD (2.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.75% (83.54 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD.s
|170
|AUDCAD.s
|152
|AUDNZD.s
|97
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD.s
|862
|AUDCAD.s
|563
|AUDNZD.s
|181
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD.s
|12K
|AUDCAD.s
|12K
|AUDNZD.s
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +63.55 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +175.07 USD
Massima perdita consecutiva: -78.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni