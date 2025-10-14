SegnaliSezioni
Bruno

34 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 29%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
419
Profit Trade:
333 (79.47%)
Loss Trade:
86 (20.53%)
Best Trade:
63.55 USD
Worst Trade:
-55.06 USD
Profitto lordo:
2 643.42 USD (48 635 pips)
Perdita lorda:
-1 037.53 USD (18 638 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (175.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
175.07 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
19.22
Long Trade:
229 (54.65%)
Short Trade:
190 (45.35%)
Fattore di profitto:
2.55
Profitto previsto:
3.83 USD
Profitto medio:
7.94 USD
Perdita media:
-12.06 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-78.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.50 USD (5)
Crescita mensile:
0.89%
Previsione annuale:
10.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
83.54 USD (2.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.75% (83.54 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD.s 170
AUDCAD.s 152
AUDNZD.s 97
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD.s 862
AUDCAD.s 563
AUDNZD.s 181
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD.s 12K
AUDCAD.s 12K
AUDNZD.s 5.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +63.55 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +175.07 USD
Massima perdita consecutiva: -78.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.14 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 14 days
