Trade:
27
Profit Trade:
21 (77.77%)
Loss Trade:
6 (22.22%)
Best Trade:
275.03 ZAR
Worst Trade:
-32.89 ZAR
Profitto lordo:
1 747.57 ZAR (39 118 pips)
Perdita lorda:
-117.79 ZAR (375 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (863.44 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
884.13 ZAR (5)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
72.99%
Massimo carico di deposito:
1.73%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
13.84
Long Trade:
16 (59.26%)
Short Trade:
11 (40.74%)
Fattore di profitto:
14.84
Profitto previsto:
60.36 ZAR
Profitto medio:
83.22 ZAR
Perdita media:
-19.63 ZAR
Massime perdite consecutive:
6 (-117.79 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
-117.79 ZAR (6)
Crescita mensile:
7.17%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 ZAR
Massimale:
117.79 ZAR (0.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.51% (117.79 ZAR)
Per equità:
3.38% (815.36 ZAR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC_x100m
|7
|EURUSDm
|5
|XAUUSDm
|5
|USOILm
|2
|US30m
|2
|NZDUSDm
|2
|USDJPYm
|2
|BTCUSDm
|1
|DE30m
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC_x100m
|95
|EURUSDm
|4
|XAUUSDm
|62
|USOILm
|3
|US30m
|1
|NZDUSDm
|-5
|USDJPYm
|-2
|BTCUSDm
|5
|DE30m
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC_x100m
|3.3K
|EURUSDm
|-82
|XAUUSDm
|22K
|USOILm
|86
|US30m
|334
|NZDUSDm
|-142
|USDJPYm
|-108
|BTCUSDm
|13K
|DE30m
|68
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +275.03 ZAR
Worst Trade: -33 ZAR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +863.44 ZAR
Massima perdita consecutiva: -117.79 ZAR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This is my personal trades.
The market observations and insights provided are based on current data and trends and are for informational purposes only. They do not constitute financial advice, recommendations, or endorsements of any kind. Trading and investing involve inherent risks. You should consult with a licensed financial advisor to evaluate the suitability of any strategy, trading, or investment decision based on your individual financial situation.
