Stephanus Potgieter

Small Capital

Stephanus Potgieter
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Exness-MT5Real10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
21 (77.77%)
Loss Trade:
6 (22.22%)
Best Trade:
275.03 ZAR
Worst Trade:
-32.89 ZAR
Profitto lordo:
1 747.57 ZAR (39 118 pips)
Perdita lorda:
-117.79 ZAR (375 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (863.44 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
884.13 ZAR (5)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
72.99%
Massimo carico di deposito:
1.73%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
13.84
Long Trade:
16 (59.26%)
Short Trade:
11 (40.74%)
Fattore di profitto:
14.84
Profitto previsto:
60.36 ZAR
Profitto medio:
83.22 ZAR
Perdita media:
-19.63 ZAR
Massime perdite consecutive:
6 (-117.79 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
-117.79 ZAR (6)
Crescita mensile:
7.17%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 ZAR
Massimale:
117.79 ZAR (0.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.51% (117.79 ZAR)
Per equità:
3.38% (815.36 ZAR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC_x100m 7
EURUSDm 5
XAUUSDm 5
USOILm 2
US30m 2
NZDUSDm 2
USDJPYm 2
BTCUSDm 1
DE30m 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC_x100m 95
EURUSDm 4
XAUUSDm 62
USOILm 3
US30m 1
NZDUSDm -5
USDJPYm -2
BTCUSDm 5
DE30m 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC_x100m 3.3K
EURUSDm -82
XAUUSDm 22K
USOILm 86
US30m 334
NZDUSDm -142
USDJPYm -108
BTCUSDm 13K
DE30m 68
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +275.03 ZAR
Worst Trade: -33 ZAR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +863.44 ZAR
Massima perdita consecutiva: -117.79 ZAR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is my personal trades. 

Disclaimer:

The market observations and insights provided are based on current data and trends and are for informational purposes only. They do not constitute financial advice, recommendations, or endorsements of any kind. Trading and investing involve inherent risks. You should consult with a licensed financial advisor to evaluate the suitability of any strategy, trading, or investment decision based on your individual financial situation.
Non ci sono recensioni
2025.10.14 12:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.14 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 12:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
