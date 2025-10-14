- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 751
Profit Trade:
1 184 (67.61%)
Loss Trade:
567 (32.38%)
Best Trade:
230.40 USD
Worst Trade:
-103.14 USD
Profitto lordo:
4 320.49 USD (133 463 pips)
Perdita lorda:
-2 162.94 USD (117 425 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (21.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
354.95 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.61%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
1757
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
5.35
Long Trade:
1 606 (91.72%)
Short Trade:
145 (8.28%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
3.65 USD
Perdita media:
-3.81 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-402.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-402.90 USD (9)
Crescita mensile:
29.17%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
403.01 USD (4.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.56% (403.01 USD)
Per equità:
1.19% (98.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1724
|EURUSD
|22
|AUDCAD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.2K
|EURUSD
|3
|AUDCAD
|3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|EURUSD
|279
|AUDCAD
|320
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +230.40 USD
Worst Trade: -103 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +21.25 USD
Massima perdita consecutiva: -402.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
OrbexGlobal-Live
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1826
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.09 × 364
|
ICMarketsSC-Live07
|1.17 × 132
|
ICMarketsSC-Live24
|1.25 × 320
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
RoboForex-ECN-2
|1.37 × 746
|
ICMarketsSC-Live14
|1.38 × 53
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
56 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
29%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
1
95%
1 751
67%
100%
1.99
1.23
USD
USD
5%
1:200