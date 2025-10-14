SegnaliSezioni
Nicolas Schindelholz

Tradons

Nicolas Schindelholz
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 29%
ICMarketsSC-Live26
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 751
Profit Trade:
1 184 (67.61%)
Loss Trade:
567 (32.38%)
Best Trade:
230.40 USD
Worst Trade:
-103.14 USD
Profitto lordo:
4 320.49 USD (133 463 pips)
Perdita lorda:
-2 162.94 USD (117 425 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (21.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
354.95 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.61%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
1757
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
5.35
Long Trade:
1 606 (91.72%)
Short Trade:
145 (8.28%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
3.65 USD
Perdita media:
-3.81 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-402.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-402.90 USD (9)
Crescita mensile:
29.17%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
403.01 USD (4.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.56% (403.01 USD)
Per equità:
1.19% (98.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1724
EURUSD 22
AUDCAD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.2K
EURUSD 3
AUDCAD 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
EURUSD 279
AUDCAD 320
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +230.40 USD
Worst Trade: -103 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +21.25 USD
Massima perdita consecutiva: -402.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
OrbexGlobal-Live
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1826
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 364
ICMarketsSC-Live07
1.17 × 132
ICMarketsSC-Live24
1.25 × 320
Exness-Real17
1.37 × 141
RoboForex-ECN-2
1.37 × 746
ICMarketsSC-Live14
1.38 × 53
SaracenInc-Live
1.50 × 109
56 più
Non ci sono recensioni
2025.10.14 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 12:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
