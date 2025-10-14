- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.61 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
3.42 USD (407 pips)
Perdita lorda:
-0.32 USD
Vincite massime consecutive:
8 (3.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.42 USD (8)
Indice di Sharpe:
3.14
Attività di trading:
77.00%
Massimo carico di deposito:
9.36%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
12.92
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
10.69
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
0.43 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
0.24 USD (0.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.64% (0.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|2
|EURAUD
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|GBPAUD
|1
|CADCHF
|1
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCHF
|1
|EURAUD
|0
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|0
|GBPAUD
|0
|CADCHF
|1
|EURUSD
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCHF
|101
|EURAUD
|51
|AUDJPY
|51
|CADJPY
|50
|GBPAUD
|55
|CADCHF
|51
|EURUSD
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.61 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.42 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real8
|0.40 × 25
|
ICMarketsSC-MT5
|0.48 × 1768
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 111
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
PacificUnionLLC-Live
|0.91 × 22
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.91 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.99 × 22914
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.00 × 13
