Trade:
14
Profit Trade:
10 (71.42%)
Loss Trade:
4 (28.57%)
Best Trade:
39.67 USD
Worst Trade:
-1.66 USD
Profitto lordo:
115.39 USD (22 525 pips)
Perdita lorda:
-3.77 USD (2 913 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (100.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.34 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
28.73%
Massimo carico di deposito:
175.80%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
50.97
Long Trade:
8 (57.14%)
Short Trade:
6 (42.86%)
Fattore di profitto:
30.61
Profitto previsto:
7.97 USD
Profitto medio:
11.54 USD
Perdita media:
-0.94 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.19 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.75 USD
Massimale:
2.19 USD (1.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.17% (2.19 USD)
Per equità:
5.45% (5.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +39.67 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +100.34 USD
Massima perdita consecutiva: -2.19 USD
Starting with $100 to grow big.
