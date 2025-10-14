- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
24 (61.53%)
Loss Trade:
15 (38.46%)
Best Trade:
22.55 USD
Worst Trade:
-12.04 USD
Profitto lordo:
165.25 USD (54 113 pips)
Perdita lorda:
-137.51 USD (45 826 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (32.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.94 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
5.05%
Massimo carico di deposito:
4.89%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
22 (56.41%)
Short Trade:
17 (43.59%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
6.89 USD
Perdita media:
-9.17 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.56 USD (2)
Crescita mensile:
5.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.77 USD (6.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.49% (35.77 USD)
Per equità:
1.64% (8.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|28
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.55 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +32.94 USD
Massima perdita consecutiva: -18.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
373 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
专门为小资金客户打造的一款黄金EA全自动交易策略，本策略EA全程自动交易，严格风控，和全自的盈利，EA 不依赖单个指标判断，而是同时监听三大信号源：
平滑异同移动平均线（MACD）、随机振荡指标（KDJ）与移动平均线（MA）形成共振，直接避开单一指标钝化导致的假信号；
识别关键位置的特定 K 线形态（如十字星、锤子线），作为入场 “双重确认”，进一步提高开仓胜率。
全程不用盯盘：5×24 小时监控市场，全自动执行开仓、平仓、对冲，彻底摆脱情绪化操作
资金建议：若想充分发挥策略效果，建议 500美金--1000美金 资金起投，更能承受正常回撤，严格执行资金管理规则。
对想做黄金高频交易，又怕风险、没时间盯盘的人来说，这款 EA 把 “稳” 和 “灵活” 拉满
平滑异同移动平均线（MACD）、随机振荡指标（KDJ）与移动平均线（MA）形成共振，直接避开单一指标钝化导致的假信号；
识别关键位置的特定 K 线形态（如十字星、锤子线），作为入场 “双重确认”，进一步提高开仓胜率。
全程不用盯盘：5×24 小时监控市场，全自动执行开仓、平仓、对冲，彻底摆脱情绪化操作
资金建议：若想充分发挥策略效果，建议 500美金--1000美金 资金起投，更能承受正常回撤，严格执行资金管理规则。
对想做黄金高频交易，又怕风险、没时间盯盘的人来说，这款 EA 把 “稳” 和 “灵活” 拉满
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
6%
0
0
USD
USD
528
USD
USD
1
100%
39
61%
5%
1.20
0.71
USD
USD
6%
1:500