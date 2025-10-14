SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold888888
Xue Qing Jian

Gold888888

Xue Qing Jian
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 6%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
24 (61.53%)
Loss Trade:
15 (38.46%)
Best Trade:
22.55 USD
Worst Trade:
-12.04 USD
Profitto lordo:
165.25 USD (54 113 pips)
Perdita lorda:
-137.51 USD (45 826 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (32.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.94 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
5.05%
Massimo carico di deposito:
4.89%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
22 (56.41%)
Short Trade:
17 (43.59%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
6.89 USD
Perdita media:
-9.17 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.56 USD (2)
Crescita mensile:
5.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.77 USD (6.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.49% (35.77 USD)
Per equità:
1.64% (8.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 28
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.55 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +32.94 USD
Massima perdita consecutiva: -18.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
专门为小资金客户打造的一款黄金EA全自动交易策略，本策略EA全程自动交易，严格风控，和全自的盈利，EA 不依赖单个指标判断，而是同时监听三大信号源：
平滑异同移动平均线（MACD）、随机振荡指标（KDJ）与移动平均线（MA）形成共振，直接避开单一指标钝化导致的假信号；
识别关键位置的特定 K 线形态（如十字星、锤子线），作为入场 “双重确认”，进一步提高开仓胜率。

全程不用盯盘：5×24 小时监控市场，全自动执行开仓、平仓、对冲，彻底摆脱情绪化操作

资金建议：若想充分发挥策略效果，建议 500美金--1000美金 资金起投，更能承受正常回撤，严格执行资金管理规则。

对想做黄金高频交易，又怕风险、没时间盯盘的人来说，这款 EA 把 “稳” 和 “灵活” 拉满
Non ci sono recensioni
2025.10.15 07:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 06:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 05:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 20:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 20:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.14 10:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.14 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 10:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold888888
50USD al mese
6%
0
0
USD
528
USD
1
100%
39
61%
5%
1.20
0.71
USD
6%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.