- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCESS-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Our system focuses exclusively on XAU/USD (Gold) with a maximum of 2 trades per day, ensuring disciplined and consistent execution.
Each position is managed with a structured approach to capture short-term market movements while minimizing exposure.
-
✅ Instrument: Gold (XAU/USD)
-
✅ Max. trades per day: 2
-
✅ Fully automated system – no manual intervention
-
✅ Optimized for stable growth and low drawdown
-
💰 Minimum recommended equity: $500
Our goal is to deliver consistent results through a well-tested and risk-controlled strategy
I’m excited to announce the official launch of my new trading signal! 🎉 You can now copy my trades for only $30/month and follow my live performance in real-time. This signal is designed for consistent and disciplined trading — built with a professional risk approach and years of market experience