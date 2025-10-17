- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
12 (92.30%)
Loss Trade:
1 (7.69%)
Best Trade:
7.42 USD
Worst Trade:
-2.56 USD
Profitto lordo:
26.74 USD (3 869 pips)
Perdita lorda:
-5.95 USD (394 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (24.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.90 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.22%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
6.73
Long Trade:
5 (38.46%)
Short Trade:
8 (61.54%)
Fattore di profitto:
4.49
Profitto previsto:
1.60 USD
Profitto medio:
2.23 USD
Perdita media:
-5.95 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.56 USD (1)
Crescita mensile:
4.08%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.09 USD
Massimale:
3.09 USD (0.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.18% (0.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD-ECN
|5
|CHFJPY-ECN
|3
|EURUSD-ECN
|1
|NZDCAD-ECN
|1
|AUDUSD-ECN
|1
|AUDNZD-ECN
|1
|EURCHF-ECN
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD-ECN
|11
|CHFJPY-ECN
|6
|EURUSD-ECN
|-3
|NZDCAD-ECN
|1
|AUDUSD-ECN
|2
|AUDNZD-ECN
|1
|EURCHF-ECN
|2
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD-ECN
|1.8K
|CHFJPY-ECN
|905
|EURUSD-ECN
|2
|NZDCAD-ECN
|202
|AUDUSD-ECN
|251
|AUDNZD-ECN
|201
|EURCHF-ECN
|147
|
Best Trade: +7.42 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +24.90 USD
Massima perdita consecutiva: -2.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
