Trade:
13
Profit Trade:
13 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.22 PLN
Worst Trade:
0.00 PLN
Profitto lordo:
28.44 PLN (884 pips)
Perdita lorda:
-8.40 PLN
Vincite massime consecutive:
13 (28.44 PLN)
Massimo profitto consecutivo:
28.44 PLN (13)
Indice di Sharpe:
2.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.61%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
3.80
Long Trade:
12 (92.31%)
Short Trade:
1 (7.69%)
Fattore di profitto:
3.39
Profitto previsto:
2.19 PLN
Profitto medio:
2.19 PLN
Perdita media:
0.00 PLN
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 PLN)
Massima perdita consecutiva:
0.00 PLN (0)
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.28 PLN
Massimale:
5.28 PLN (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 PLN)
Per equità:
0.77% (77.38 PLN)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY.r
|2
|USDCHF.r
|2
|EURCHF.r
|2
|EURUSD.r
|1
|USDJPY.r
|1
|GBPJPY.r
|1
|GBPCAD.r
|1
|GBPCHF.r
|1
|USDCAD.r
|1
|CADCHF.r
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY.r
|1
|USDCHF.r
|1
|EURCHF.r
|1
|EURUSD.r
|0
|USDJPY.r
|1
|GBPJPY.r
|1
|GBPCAD.r
|1
|GBPCHF.r
|1
|USDCAD.r
|1
|CADCHF.r
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY.r
|150
|USDCHF.r
|92
|EURCHF.r
|92
|EURUSD.r
|29
|USDJPY.r
|80
|GBPJPY.r
|81
|GBPCAD.r
|74
|GBPCHF.r
|42
|USDCAD.r
|198
|CADCHF.r
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Best Trade: +5.22 PLN
Worst Trade: -0 PLN
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +28.44 PLN
Massima perdita consecutiva: -0.00 PLN
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Multipair trading account managed by my own EA. Raw spread account and a VPS are strongly recommended for best performance.
