Pawel Parys

The Moon Ladder

Pawel Parys
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
13 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.22 PLN
Worst Trade:
0.00 PLN
Profitto lordo:
28.44 PLN (884 pips)
Perdita lorda:
-8.40 PLN
Vincite massime consecutive:
13 (28.44 PLN)
Massimo profitto consecutivo:
28.44 PLN (13)
Indice di Sharpe:
2.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.61%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
3.80
Long Trade:
12 (92.31%)
Short Trade:
1 (7.69%)
Fattore di profitto:
3.39
Profitto previsto:
2.19 PLN
Profitto medio:
2.19 PLN
Perdita media:
0.00 PLN
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 PLN)
Massima perdita consecutiva:
0.00 PLN (0)
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.28 PLN
Massimale:
5.28 PLN (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 PLN)
Per equità:
0.77% (77.38 PLN)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY.r 2
USDCHF.r 2
EURCHF.r 2
EURUSD.r 1
USDJPY.r 1
GBPJPY.r 1
GBPCAD.r 1
GBPCHF.r 1
USDCAD.r 1
CADCHF.r 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY.r 1
USDCHF.r 1
EURCHF.r 1
EURUSD.r 0
USDJPY.r 1
GBPJPY.r 1
GBPCAD.r 1
GBPCHF.r 1
USDCAD.r 1
CADCHF.r 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY.r 150
USDCHF.r 92
EURCHF.r 92
EURUSD.r 29
USDJPY.r 80
GBPJPY.r 81
GBPCAD.r 74
GBPCHF.r 42
USDCAD.r 198
CADCHF.r 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.22 PLN
Worst Trade: -0 PLN
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +28.44 PLN
Massima perdita consecutiva: -0.00 PLN

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Multipair trading account managed by my own EA. Raw spread account and a VPS are strongly recommended for best performance.

Non ci sono recensioni
2025.10.14 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 10:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
