- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
208 (97.19%)
Loss Trade:
6 (2.80%)
Best Trade:
69.77 USD
Worst Trade:
-0.71 USD
Profitto lordo:
278.93 USD (31 316 pips)
Perdita lorda:
-1.66 USD (186 pips)
Vincite massime consecutive:
84 (98.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.35 USD (84)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.95%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
161
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
390.52
Long Trade:
213 (99.53%)
Short Trade:
1 (0.47%)
Fattore di profitto:
168.03
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
1.34 USD
Perdita media:
-0.28 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.71 USD (1)
Crescita mensile:
18.48%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.71 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.13% (37.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|211
|.US500Cash
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|277
|.US500Cash
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|31K
|.US500Cash
|-5
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +69.77 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 84
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +98.35 USD
Massima perdita consecutiva: -0.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live05
|7.05 × 22
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
Weltrade-Live
|13.52 × 98
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
3 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
2
99%
214
97%
100%
168.03
1.30
USD
USD
2%
1:500