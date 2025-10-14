- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
6 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
16.22 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
18.66 USD (2 011 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
6 (18.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.66 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
21.37%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (66.67%)
Short Trade:
2 (33.33%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.11 USD
Profitto medio:
3.11 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
15.49% (33.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|1
|EURGBP
|1
|USDCHF
|1
|EURCAD
|1
|XAUUSD
|1
|EURNZD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDJPY
|0
|EURGBP
|0
|USDCHF
|0
|EURCAD
|1
|XAUUSD
|16
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDJPY
|24
|EURGBP
|35
|USDCHF
|17
|EURCAD
|90
|XAUUSD
|1.6K
|EURNZD
|217
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.22 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +18.66 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 13
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 3
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.10 × 42
|
EurotradeSA-Live01
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live09
|0.23 × 60
|
Tickmill-Live
|0.37 × 1318
|
ICMarkets-Live03
|0.37 × 27
|
Tickmill-Live02
|0.47 × 2075
|
ICMarkets-Live22
|0.55 × 56
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 104
|
ICMarketsSC-Live23
|0.58 × 12
|
ICMarkets-Live07
|0.61 × 709
|
ICMarkets-Live15
|0.67 × 24
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|1.05 × 40
|
ICMarkets-Live12
|1.10 × 1448
|
CDGGlobal-Live
|1.13 × 15
|
ATCBrokers-Live 1
|1.33 × 9
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
Tickmill-Live09
|1.45 × 29
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
......
