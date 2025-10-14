- Crescita
Trade:
49
Profit Trade:
47 (95.91%)
Loss Trade:
2 (4.08%)
Best Trade:
22.48 USD
Worst Trade:
-1.68 USD
Profitto lordo:
198.61 USD (12 346 pips)
Perdita lorda:
-1.86 USD (17 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (72.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.93 USD (19)
Indice di Sharpe:
1.08
Attività di trading:
8.31%
Massimo carico di deposito:
4.58%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
117.11
Long Trade:
40 (81.63%)
Short Trade:
9 (18.37%)
Fattore di profitto:
106.78
Profitto previsto:
4.02 USD
Profitto medio:
4.23 USD
Perdita media:
-0.93 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.68 USD (1)
Crescita mensile:
102.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.68 USD (0.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.61% (1.68 USD)
Per equità:
1.51% (5.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDs
|197
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDs
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +22.48 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +72.66 USD
Massima perdita consecutiva: -1.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SwitchMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
GOLD SAFE STRATEGY FOR $100 DEPOSIT
