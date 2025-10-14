- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
6 (85.71%)
Loss Trade:
1 (14.29%)
Best Trade:
8.55 USD
Worst Trade:
-4.43 USD
Profitto lordo:
27.42 USD (2 742 pips)
Perdita lorda:
-4.43 USD (442 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (13.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.09 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
38.04%
Massimo carico di deposito:
96.16%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
5.19
Long Trade:
7 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.19
Profitto previsto:
3.28 USD
Profitto medio:
4.57 USD
Perdita media:
-4.43 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.43 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.43 USD (17.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.17% (4.43 USD)
Per equità:
31.61% (23.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|23
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.55 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.33 USD
Massima perdita consecutiva: -4.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
|
VantageInternational-Live
|3.49 × 1030
|
RoboForex-Pro
|6.50 × 2
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.25 × 12
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
114%
0
0
USD
USD
15
USD
USD
1
0%
7
85%
38%
6.18
3.28
USD
USD
32%
1:500