Trade:
211
Profit Trade:
181 (85.78%)
Loss Trade:
30 (14.22%)
Best Trade:
613.85 USD
Worst Trade:
-483.43 USD
Profitto lordo:
1 146.68 USD (295 895 pips)
Perdita lorda:
-627.39 USD (166 424 pips)
Vincite massime consecutive:
80 (88.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
613.85 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
67.20%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
215
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
97 (45.97%)
Short Trade:
114 (54.03%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
2.46 USD
Profitto medio:
6.34 USD
Perdita media:
-20.91 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-519.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-519.74 USD (6)
Crescita mensile:
25.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.56 USD
Massimale:
519.74 USD (21.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.43% (519.74 USD)
Per equità:
48.31% (1 167.52 USD)
Best Trade: +613.85 USD
Worst Trade: -483 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +88.06 USD
Massima perdita consecutiva: -519.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
higher every days
