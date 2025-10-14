- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
5 (83.33%)
Loss Trade:
1 (16.67%)
Best Trade:
1.64 USD
Worst Trade:
-1.24 USD
Profitto lordo:
4.57 USD (454 pips)
Perdita lorda:
-1.24 USD (12 351 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (3.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.29 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
6 (100.00%)
Fattore di profitto:
3.69
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
0.91 USD
Perdita media:
-1.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.24 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.24 USD (1.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5
|BTCUSD
|-1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|454
|BTCUSD
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.64 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.29 USD
Massima perdita consecutiva: -1.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 687
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 3421
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.13 × 82
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.34 × 172
|
Exness-MT5Real17
|1.52 × 23
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
90 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni