Mykhailo Manchenko

Senna MT5 IC

Mykhailo Manchenko
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
5 (83.33%)
Loss Trade:
1 (16.67%)
Best Trade:
1.64 USD
Worst Trade:
-1.24 USD
Profitto lordo:
4.57 USD (454 pips)
Perdita lorda:
-1.24 USD (12 351 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (3.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.29 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
6 (100.00%)
Fattore di profitto:
3.69
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
0.91 USD
Perdita media:
-1.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.24 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.24 USD (1.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5
BTCUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5
BTCUSD -1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 454
BTCUSD -12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.64 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.29 USD
Massima perdita consecutiva: -1.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 8
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 687
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 3421
CapitalPointTrading-MT5-4
1.13 × 82
ICMarketsEU-MT5-5
1.25 × 8
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsAU-Live
1.34 × 172
Exness-MT5Real17
1.52 × 23
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Non ci sono recensioni
2025.10.14 05:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.14 05:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 05:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
