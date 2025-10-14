SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MultiGold Plus
James Soetanto

MultiGold Plus

James Soetanto
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 72%
GTCGlobalSA-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33 938
Profit Trade:
22 838 (67.29%)
Loss Trade:
11 100 (32.71%)
Best Trade:
6 017.21 USD
Worst Trade:
-2 683.79 USD
Profitto lordo:
579 856.39 USD (4 775 263 pips)
Perdita lorda:
-380 245.81 USD (4 716 323 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (241.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40 583.21 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.97%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
3456
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.21
Long Trade:
29 685 (87.47%)
Short Trade:
4 253 (12.53%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
5.88 USD
Profitto medio:
25.39 USD
Perdita media:
-34.26 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-47 436.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47 436.06 USD (40)
Crescita mensile:
13.85%
Previsione annuale:
168.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32 742.09 USD
Massimale:
47 436.06 USD (26.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.56% (35 522.42 USD)
Per equità:
7.37% (36 843.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 33938
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 200K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 61K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 017.21 USD
Worst Trade: -2 684 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 40
Massimo profitto consecutivo: +241.67 USD
Massima perdita consecutiva: -47 436.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalSA-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.14 05:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MultiGold Plus
30USD al mese
72%
0
0
USD
500K
USD
24
100%
33 938
67%
100%
1.52
5.88
USD
35%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.