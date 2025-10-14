SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ROSCH Paris Investment
Robby Chandra

ROSCH Paris Investment

Robby Chandra
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Exness-MT5Real8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.50 USD (50 pips)
Perdita lorda:
-0.23 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.50 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.21%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
0.50 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
0.16 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.08% (0.16 USD)
Per equità:
2.39% (4.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.50 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 414
Weltrade-Real
0.50 × 6
Exness-MT5Real15
0.73 × 128
Exness-MT5Real8
1.26 × 119
Exness-MT5Real12
2.13 × 24
Exness-MT5Real6
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.80 × 10
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
6.90 × 31
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Start Balance : $200

Start Date : 14 Oct 2025

Pair : EURUSD | USDCHF

Platform : MT5

Timeframe : H1

Method : Fully Automated (EA)

Start Lot : 0.01 lot

Key Features :

  • Integrated Technical & Fundamental Analysis
  • Dynamic Risk Management & Auto Lot Sizing
  • Auto Entry & Exit with Profit-Locking Logic


Non ci sono recensioni
2025.10.14 06:50
Share of trading days is too low
2025.10.14 06:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 05:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 05:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 05:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.14 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 05:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ROSCH Paris Investment
30USD al mese
0%
0
0
USD
200
USD
0
100%
1
100%
100%
2.17
0.50
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.