Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.50 USD (50 pips)
Perdita lorda:
-0.23 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.50 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.21%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
0.50 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
0.16 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.08% (0.16 USD)
Per equità:
2.39% (4.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.50 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 414
|
Weltrade-Real
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real15
|0.73 × 128
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 119
|
Exness-MT5Real12
|2.13 × 24
|
Exness-MT5Real6
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.90 × 31
Start Balance : $200
Start Date : 14 Oct 2025
Pair : EURUSD | USDCHF
Platform : MT5
Timeframe : H1
Method : Fully Automated (EA)
Start Lot : 0.01 lot
Key Features :
- Integrated Technical & Fundamental Analysis
- Dynamic Risk Management & Auto Lot Sizing
- Auto Entry & Exit with Profit-Locking Logic
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
200
USD
USD
0
100%
1
100%
100%
2.17
0.50
USD
USD
2%
1:500