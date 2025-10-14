SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AI Strategy 3
Truong Ngoc Tuan

AI Strategy 3

Truong Ngoc Tuan
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -100%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
28 (40.00%)
Loss Trade:
42 (60.00%)
Best Trade:
481.61 USD
Worst Trade:
-221.64 USD
Profitto lordo:
5 446.73 USD (353 995 pips)
Perdita lorda:
-3 800.43 USD (224 352 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 072.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 169.32 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.82%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.83
Long Trade:
68 (97.14%)
Short Trade:
2 (2.86%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
23.52 USD
Profitto medio:
194.53 USD
Perdita media:
-90.49 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 540.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 540.13 USD (14)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 991.44 USD
Massimale:
1 991.44 USD (58.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (1 032.50 USD)
Per equità:
2.08% (62.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTECm 19
US500m 16
US30m 14
JP225m 12
DE30m 5
HK50m 2
AUS200m 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTECm 216
US500m 729
US30m -1.1K
JP225m 1.7K
DE30m 460
HK50m -397
AUS200m 103
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTECm 67K
US500m 10K
US30m -25K
JP225m 72K
DE30m 9.6K
HK50m -12K
AUS200m 7.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +481.61 USD
Worst Trade: -222 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1 072.13 USD
Massima perdita consecutiva: -1 540.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.14 05:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.14 04:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AI Strategy 3
30USD al mese
-100%
0
0
USD
3K
USD
7
80%
70
40%
100%
1.43
23.52
USD
100%
1:200
