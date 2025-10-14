- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
259
Profit Trade:
128 (49.42%)
Loss Trade:
131 (50.58%)
Best Trade:
248.60 USD
Worst Trade:
-260.79 USD
Profitto lordo:
16 130.03 USD (509 366 pips)
Perdita lorda:
-12 990.24 USD (357 764 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1 901.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 901.01 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
94.01%
Massimo carico di deposito:
0.38%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
185 (71.43%)
Short Trade:
74 (28.57%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
12.12 USD
Profitto medio:
126.02 USD
Perdita media:
-99.16 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 792.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 792.54 USD (14)
Crescita mensile:
267.26%
Previsione annuale:
3 242.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 189.84 USD
Massimale:
3 051.33 USD (79.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
93.76% (3 051.33 USD)
Per equità:
2.45% (98.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|250
|NQ100.R
|7
|GBPJPY
|1
|CL.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.1K
|NQ100.R
|51
|GBPJPY
|-14
|CL.R
|-29
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|132K
|NQ100.R
|21K
|GBPJPY
|-1K
|CL.R
|-96
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +248.60 USD
Worst Trade: -261 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1 901.01 USD
Massima perdita consecutiva: -1 792.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
