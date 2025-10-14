- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
9 (52.94%)
Loss Trade:
8 (47.06%)
Best Trade:
4 786.00 USD
Worst Trade:
-7 462.00 USD
Profitto lordo:
22 177.00 USD (4 000 pips)
Perdita lorda:
-19 128.00 USD (2 490 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (3 000.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 128.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
16 giorni
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
16 (94.12%)
Short Trade:
1 (5.88%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
179.35 USD
Profitto medio:
2 464.11 USD
Perdita media:
-2 391.00 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13 273.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 273.00 USD (2)
Crescita mensile:
42.57%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 465.00 USD
Massimale:
13 273.00 USD (67.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.63% (13 273.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|archived
|9
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|archived
|1.5K
|XAUUSD
|1.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|archived
|0
|XAUUSD
|1.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 786.00 USD
Worst Trade: -7 462 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3 000.00 USD
Massima perdita consecutiva: -13 273.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
