- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
13 (72.22%)
Loss Trade:
5 (27.78%)
Best Trade:
6 687.00 USD
Worst Trade:
-6 090.00 USD
Profitto lordo:
22 577.00 USD (6 164 pips)
Perdita lorda:
-13 217.50 USD (1 248 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (7 710.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 533.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
15 (83.33%)
Short Trade:
3 (16.67%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
519.97 USD
Profitto medio:
1 736.69 USD
Perdita media:
-2 643.50 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5 879.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 090.00 USD (1)
Crescita mensile:
-21.37%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 090.00 USD (27.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.09% (5 879.50 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|archived
|9
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|archived
|4.4K
|XAUUSD
|4.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|archived
|0
|XAUUSD
|4.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6 687.00 USD
Worst Trade: -6 090 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7 710.00 USD
Massima perdita consecutiva: -5 879.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
