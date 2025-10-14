SegnaliSezioni
Hendy Tanuardy

Magic Box H1

Hendy Tanuardy
0 recensioni
57 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 154%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
13 (72.22%)
Loss Trade:
5 (27.78%)
Best Trade:
6 687.00 USD
Worst Trade:
-6 090.00 USD
Profitto lordo:
22 577.00 USD (6 164 pips)
Perdita lorda:
-13 217.50 USD (1 248 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (7 710.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 533.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
15 (83.33%)
Short Trade:
3 (16.67%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
519.97 USD
Profitto medio:
1 736.69 USD
Perdita media:
-2 643.50 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5 879.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 090.00 USD (1)
Crescita mensile:
-21.37%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 090.00 USD (27.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.09% (5 879.50 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 9
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived 4.4K
XAUUSD 4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
XAUUSD 4.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 687.00 USD
Worst Trade: -6 090 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7 710.00 USD
Massima perdita consecutiva: -5 879.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 più
Non ci sono recensioni
2025.10.14 05:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.14 04:20
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 3.6% of days out of the 389 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 04:20
80% of trades performed within 10 days. This comprises 2.57% of days out of the 389 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 04:20
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.14 04:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.14 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
