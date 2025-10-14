- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
3 (33.33%)
Loss Trade:
6 (66.67%)
Best Trade:
31.24 USD
Worst Trade:
-19.72 USD
Profitto lordo:
92.86 USD (9 313 pips)
Perdita lorda:
-77.30 USD (7 727 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (61.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.88 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
59.05%
Massimo carico di deposito:
8.09%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
1.73 USD
Profitto medio:
30.95 USD
Perdita media:
-12.88 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-44.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.94 USD (4)
Crescita mensile:
13.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.96 USD
Massimale:
44.94 USD (30.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.42% (44.94 USD)
Per equità:
7.61% (12.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.24 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +61.88 USD
Massima perdita consecutiva: -44.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
ANAKAPAIFX AI EA
PAIR: GOLD
TIMEFRAME: 5M
MIN DEPO: $200
CONTACT EA DEVELOPER: https://t.me/anakapaifx
