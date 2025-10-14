- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
22 (73.33%)
Loss Trade:
8 (26.67%)
Best Trade:
7.02 USD
Worst Trade:
-15.77 USD
Profitto lordo:
105.43 USD (10 529 pips)
Perdita lorda:
-121.57 USD (12 151 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (43.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.71 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
31.08%
Massimo carico di deposito:
28.04%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
30 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.54 USD
Profitto medio:
4.79 USD
Perdita media:
-15.20 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-30.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.76 USD (2)
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.66 USD
Massimale:
75.37 USD (52.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.45% (75.37 USD)
Per equità:
22.59% (22.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-VIP
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-VIP
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
GOLDKILLA EA
TIMEFRAME: 5M
MIN DEPO: $100
PAIR: GOLD
CONTACT EA DEVELOPER: https://t.me/anakapaifx
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-16%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
1
94%
30
73%
31%
0.86
-0.54
USD
USD
52%
1:500