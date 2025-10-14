- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
200.78 USD
Worst Trade:
-5.69 USD
Profitto lordo:
210.43 USD (902 pips)
Perdita lorda:
-16.99 USD (1 700 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (201.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.45 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
42 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
13.73
Long Trade:
2 (22.22%)
Short Trade:
7 (77.78%)
Fattore di profitto:
12.39
Profitto previsto:
21.49 USD
Profitto medio:
52.61 USD
Perdita media:
-3.40 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.09 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.78 USD
Massimale:
14.09 USD (0.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.04% (14.09 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|USDJPY
|2
|archived
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-8
|USDJPY
|0
|archived
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-824
|USDJPY
|76
|archived
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +200.78 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +201.45 USD
Massima perdita consecutiva: -14.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 44
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 3
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 8
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
