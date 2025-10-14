SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GOLD WIND
Ibnu Sopian

GOLD WIND

Ibnu Sopian
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -56%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
200.78 USD
Worst Trade:
-5.69 USD
Profitto lordo:
210.43 USD (902 pips)
Perdita lorda:
-16.99 USD (1 700 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (201.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.45 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
42 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
13.73
Long Trade:
2 (22.22%)
Short Trade:
7 (77.78%)
Fattore di profitto:
12.39
Profitto previsto:
21.49 USD
Profitto medio:
52.61 USD
Perdita media:
-3.40 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.09 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.78 USD
Massimale:
14.09 USD (0.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.04% (14.09 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
USDJPY 2
archived 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -8
USDJPY 0
archived 201
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -824
USDJPY 76
archived 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +200.78 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +201.45 USD
Massima perdita consecutiva: -14.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
XMTrading-Real 40
0.00 × 44
Exness-Real25
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
AmanaCapital-Real
0.00 × 3
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real18
0.00 × 6
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 8
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
176 più
Non ci sono recensioni
2025.10.14 03:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 03:20
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 12.12% of days out of the 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 03:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.14 02:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 02:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.14 02:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 41 days
