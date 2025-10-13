- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
8 (72.72%)
Loss Trade:
3 (27.27%)
Best Trade:
17.34 USD
Worst Trade:
-19.78 USD
Profitto lordo:
35.44 USD (35 414 pips)
Perdita lorda:
-30.88 USD (30 891 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (24.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.96 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
19.89%
Massimo carico di deposito:
1.89%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
8 (72.73%)
Short Trade:
3 (27.27%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
4.43 USD
Perdita media:
-10.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-19.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.78 USD (1)
Crescita mensile:
0.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.43 USD
Massimale:
19.78 USD (2.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.14% (19.78 USD)
Per equità:
2.12% (19.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.34 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +24.96 USD
Massima perdita consecutiva: -19.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
373 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
1%
0
0
USD
USD
905
USD
USD
1
0%
11
72%
20%
1.14
0.41
USD
USD
2%
1:500