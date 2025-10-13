SegnaliSezioni
Mingze Yang

Maoda

Mingze Yang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
8 (72.72%)
Loss Trade:
3 (27.27%)
Best Trade:
17.34 USD
Worst Trade:
-19.78 USD
Profitto lordo:
35.44 USD (35 414 pips)
Perdita lorda:
-30.88 USD (30 891 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (24.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.96 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
19.89%
Massimo carico di deposito:
1.89%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
8 (72.73%)
Short Trade:
3 (27.27%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
4.43 USD
Perdita media:
-10.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-19.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.78 USD (1)
Crescita mensile:
0.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.43 USD
Massimale:
19.78 USD (2.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.14% (19.78 USD)
Per equità:
2.12% (19.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.34 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +24.96 USD
Massima perdita consecutiva: -19.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 più
Non ci sono recensioni
2025.10.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 14:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.14 13:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.14 02:10
Share of trading days is too low
2025.10.14 02:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 02:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.14 00:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 00:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 00:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.14 00:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 00:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Maoda
33USD al mese
1%
0
0
USD
905
USD
1
0%
11
72%
20%
1.14
0.41
USD
2%
1:500
