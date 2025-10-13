SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / IA ORO
Mider Edgar Rodriguez

IA ORO

Mider Edgar Rodriguez
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
43 (86.00%)
Loss Trade:
7 (14.00%)
Best Trade:
136.76 USD
Worst Trade:
-94.57 USD
Profitto lordo:
806.69 USD (31 823 pips)
Perdita lorda:
-163.25 USD (4 517 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (76.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
402.21 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
6.80
Long Trade:
48 (96.00%)
Short Trade:
2 (4.00%)
Fattore di profitto:
4.94
Profitto previsto:
12.87 USD
Profitto medio:
18.76 USD
Perdita media:
-23.32 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.57 USD (1)
Crescita mensile:
8.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
94.57 USD (3.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD 643
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD 27K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +136.76 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +76.49 USD
Massima perdita consecutiva: -8.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.13 23:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati