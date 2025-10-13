- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
43 (86.00%)
Loss Trade:
7 (14.00%)
Best Trade:
136.76 USD
Worst Trade:
-94.57 USD
Profitto lordo:
806.69 USD (31 823 pips)
Perdita lorda:
-163.25 USD (4 517 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (76.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
402.21 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
6.80
Long Trade:
48 (96.00%)
Short Trade:
2 (4.00%)
Fattore di profitto:
4.94
Profitto previsto:
12.87 USD
Profitto medio:
18.76 USD
Perdita media:
-23.32 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.57 USD (1)
Crescita mensile:
8.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
94.57 USD (3.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-STD
|643
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-STD
|27K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +136.76 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +76.49 USD
Massima perdita consecutiva: -8.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
