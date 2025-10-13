- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
180
Profit Trade:
172 (95.55%)
Loss Trade:
8 (4.44%)
Best Trade:
35.31 USD
Worst Trade:
-30.28 USD
Profitto lordo:
577.18 USD (57 633 pips)
Perdita lorda:
-106.51 USD (10 647 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (142.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
142.64 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.03%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
15.54
Long Trade:
180 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.42
Profitto previsto:
2.61 USD
Profitto medio:
3.36 USD
Perdita media:
-13.31 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-30.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.28 USD (1)
Crescita mensile:
73.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.28 USD (2.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.83% (23.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|471
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|47K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.31 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +142.64 USD
Massima perdita consecutiva: -30.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
23 più
I use expert advisor 100% for this signal. I will maintain minimum $800 for equity.
