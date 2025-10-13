SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / NoPain NoGain
Chayaphon Ngowsuwan

NoPain NoGain

Chayaphon Ngowsuwan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
7 (43.75%)
Loss Trade:
9 (56.25%)
Best Trade:
75.70 USD
Worst Trade:
-190.97 USD
Profitto lordo:
215.77 USD (2 143 pips)
Perdita lorda:
-609.29 USD (4 799 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (130.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.90 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.37
Attività di trading:
8.73%
Massimo carico di deposito:
8.76%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
-0.71
Long Trade:
14 (87.50%)
Short Trade:
2 (12.50%)
Fattore di profitto:
0.35
Profitto previsto:
-24.60 USD
Profitto medio:
30.82 USD
Perdita media:
-67.70 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-413.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-413.54 USD (5)
Crescita mensile:
-3.60%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
393.52 USD
Massimale:
553.42 USD (10.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.45% (554.12 USD)
Per equità:
6.06% (302.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb -392
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb -2.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.70 USD
Worst Trade: -191 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +130.90 USD
Massima perdita consecutiva: -413.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

...
2025.10.15 01:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 17:51
Share of trading days is too low
2025.10.13 17:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.13 16:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 16:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 16:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 16:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 16:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
