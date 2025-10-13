- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
6 (26.08%)
Loss Trade:
17 (73.91%)
Best Trade:
666.84 USD
Worst Trade:
-206.40 USD
Profitto lordo:
829.04 USD (4 627 pips)
Perdita lorda:
-1 795.57 USD (3 622 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (113.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
666.84 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
20 (86.96%)
Short Trade:
3 (13.04%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-42.02 USD
Profitto medio:
138.17 USD
Perdita media:
-105.62 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-778.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-778.90 USD (7)
Crescita mensile:
-10.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 453.40 USD
Massimale:
1 548.10 USD (16.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#NDXm
|11
|#WS30m
|8
|NZDJPY
|2
|#SPXm
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#NDXm
|-872
|#WS30m
|-72
|NZDJPY
|113
|#SPXm
|-135
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#NDXm
|-1.7K
|#WS30m
|3.4K
|NZDJPY
|52
|#SPXm
|-54
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +666.84 USD
Worst Trade: -206 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +113.30 USD
Massima perdita consecutiva: -778.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXOpenEU-ECN Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Buy the dip ES YM NQ XAU XAG
