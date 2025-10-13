- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
33 (70.21%)
Loss Trade:
14 (29.79%)
Best Trade:
29.16 USD
Worst Trade:
-15.00 USD
Profitto lordo:
247.17 USD (3 650 pips)
Perdita lorda:
-103.32 USD (2 047 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (90.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.48 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.84
Long Trade:
30 (63.83%)
Short Trade:
17 (36.17%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
3.06 USD
Profitto medio:
7.49 USD
Perdita media:
-7.38 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-50.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.22 USD (5)
Crescita mensile:
7.19%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.62 USD
Massimale:
50.58 USD (2.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|144
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.16 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +90.48 USD
Massima perdita consecutiva: -50.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
