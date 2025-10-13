SegnaliSezioni
Jun Wu

Wj123456

Jun Wu
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 142%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
35 (53.03%)
Loss Trade:
31 (46.97%)
Best Trade:
255.26 USD
Worst Trade:
-61.95 USD
Profitto lordo:
1 009.72 USD (34 345 pips)
Perdita lorda:
-227.16 USD (10 109 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (365.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
369.53 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
95.04%
Massimo carico di deposito:
13.47%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
12.63
Long Trade:
38 (57.58%)
Short Trade:
28 (42.42%)
Fattore di profitto:
4.44
Profitto previsto:
11.86 USD
Profitto medio:
28.85 USD
Perdita media:
-7.33 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-27.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.95 USD (1)
Crescita mensile:
158.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.86 USD
Massimale:
61.95 USD (14.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.82% (62.30 USD)
Per equità:
3.27% (42.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 15
GBPUSD 13
EURUSD 9
AUDUSD 8
USDCHF 8
USDJPY 7
USDCAD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 668
GBPUSD 27
EURUSD 23
AUDUSD -47
USDCHF 55
USDJPY 71
USDCAD -15
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
GBPUSD 27
EURUSD 818
AUDUSD -252
USDCHF 550
USDJPY 1.6K
USDCAD -1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +255.26 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +365.96 USD
Massima perdita consecutiva: -27.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 171
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.72 × 9940
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.85 × 908
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.03 × 161
132 più
Non ci sono recensioni
2025.10.16 05:57
Share of trading days is too low
2025.10.16 04:57
Share of trading days is too low
2025.10.15 09:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 17:51
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 8.82% of days out of the 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 15:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 15:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
