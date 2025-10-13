- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
35 (53.03%)
Loss Trade:
31 (46.97%)
Best Trade:
255.26 USD
Worst Trade:
-61.95 USD
Profitto lordo:
1 009.72 USD (34 345 pips)
Perdita lorda:
-227.16 USD (10 109 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (365.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
369.53 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
95.04%
Massimo carico di deposito:
13.47%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
12.63
Long Trade:
38 (57.58%)
Short Trade:
28 (42.42%)
Fattore di profitto:
4.44
Profitto previsto:
11.86 USD
Profitto medio:
28.85 USD
Perdita media:
-7.33 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-27.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.95 USD (1)
Crescita mensile:
158.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.86 USD
Massimale:
61.95 USD (14.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.82% (62.30 USD)
Per equità:
3.27% (42.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|8
|USDCHF
|8
|USDJPY
|7
|USDCAD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|668
|GBPUSD
|27
|EURUSD
|23
|AUDUSD
|-47
|USDCHF
|55
|USDJPY
|71
|USDCAD
|-15
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|GBPUSD
|27
|EURUSD
|818
|AUDUSD
|-252
|USDCHF
|550
|USDJPY
|1.6K
|USDCAD
|-1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +255.26 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +365.96 USD
Massima perdita consecutiva: -27.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.33 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 171
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.72 × 9940
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
Exness-MT5Real8
|0.85 × 908
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.03 × 161
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
142%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
6
0%
66
53%
95%
4.44
11.86
USD
USD
11%
1:500