A S M Ahasanul Abid

Zero Not Gate

A S M Ahasanul Abid
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 17%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
13 (59.09%)
Loss Trade:
9 (40.91%)
Best Trade:
161.05 USD
Worst Trade:
-110.60 USD
Profitto lordo:
455.94 USD (76 726 pips)
Perdita lorda:
-246.18 USD (94 072 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (160.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
239.52 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.58%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
1.33
Long Trade:
11 (50.00%)
Short Trade:
11 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
9.53 USD
Profitto medio:
35.07 USD
Perdita media:
-27.35 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-32.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.60 USD (1)
Crescita mensile:
16.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.67 USD
Massimale:
157.81 USD (11.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.37% (157.81 USD)
Per equità:
0.55% (8.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC_x100 14
XAUUSD 6
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC_x100 86
XAUUSD 136
BTCUSD -12
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC_x100 4.7K
XAUUSD 60K
BTCUSD -82K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +161.05 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +160.72 USD
Massima perdita consecutiva: -32.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Non ci sono recensioni
2025.10.13 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 15:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.