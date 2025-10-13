- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
13 (59.09%)
Loss Trade:
9 (40.91%)
Best Trade:
161.05 USD
Worst Trade:
-110.60 USD
Profitto lordo:
455.94 USD (76 726 pips)
Perdita lorda:
-246.18 USD (94 072 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (160.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
239.52 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.58%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
1.33
Long Trade:
11 (50.00%)
Short Trade:
11 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
9.53 USD
Profitto medio:
35.07 USD
Perdita media:
-27.35 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-32.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.60 USD (1)
Crescita mensile:
16.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.67 USD
Massimale:
157.81 USD (11.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.37% (157.81 USD)
Per equità:
0.55% (8.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC_x100
|14
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC_x100
|86
|XAUUSD
|136
|BTCUSD
|-12
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC_x100
|4.7K
|XAUUSD
|60K
|BTCUSD
|-82K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +161.05 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +160.72 USD
Massima perdita consecutiva: -32.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
17%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
0%
22
59%
100%
1.85
9.53
USD
USD
11%
1:200