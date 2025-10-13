SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Multi Asset Hedging EA2
Yang Liu

Multi Asset Hedging EA2

Yang Liu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -25%
FOREX.comGlobalCN-Live 118
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
19 (65.51%)
Loss Trade:
10 (34.48%)
Best Trade:
3.05 USD
Worst Trade:
-61.17 USD
Profitto lordo:
27.07 USD (2 695 pips)
Perdita lorda:
-151.40 USD (8 346 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (19.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.08 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.33
Attività di trading:
98.56%
Massimo carico di deposito:
35.42%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
2 (6.90%)
Short Trade:
27 (93.10%)
Fattore di profitto:
0.18
Profitto previsto:
-4.29 USD
Profitto medio:
1.42 USD
Perdita media:
-15.14 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-47.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.57 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.33 USD
Massimale:
145.05 USD (27.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.70% (145.05 USD)
Per equità:
16.60% (86.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 27
USDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -123
USDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.5K
USDCAD -173
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.05 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.08 USD
Massima perdita consecutiva: -47.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FOREX.comGlobalCN-Live 118" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

多品种对冲EA，自带风控止损20%

1:1：10跟随都可以，切勿中途断开信号

Non ci sono recensioni
2025.10.13 16:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.13 16:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 15:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.13 15:42
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.13 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 15:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
