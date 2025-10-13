- Crescita
Trade:
29
Profit Trade:
19 (65.51%)
Loss Trade:
10 (34.48%)
Best Trade:
3.05 USD
Worst Trade:
-61.17 USD
Profitto lordo:
27.07 USD (2 695 pips)
Perdita lorda:
-151.40 USD (8 346 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (19.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.08 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.33
Attività di trading:
98.56%
Massimo carico di deposito:
35.42%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
2 (6.90%)
Short Trade:
27 (93.10%)
Fattore di profitto:
0.18
Profitto previsto:
-4.29 USD
Profitto medio:
1.42 USD
Perdita media:
-15.14 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-47.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.57 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.33 USD
Massimale:
145.05 USD (27.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.70% (145.05 USD)
Per equità:
16.60% (86.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-123
|USDCAD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.5K
|USDCAD
|-173
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.05 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.08 USD
Massima perdita consecutiva: -47.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FOREX.comGlobalCN-Live 118" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
多品种对冲EA，自带风控止损20%
1:1：10跟随都可以，切勿中途断开信号
