Trade:
11
Profit Trade:
9 (81.81%)
Loss Trade:
2 (18.18%)
Best Trade:
3.20 USD
Worst Trade:
-7.48 USD
Profitto lordo:
13.41 USD (1 341 pips)
Perdita lorda:
-13.34 USD (1 334 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (10.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.95 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
8.88%
Massimo carico di deposito:
5.93%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
1.49 USD
Perdita media:
-6.67 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.34 USD (2)
Crescita mensile:
0.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.88 USD
Massimale:
13.34 USD (1.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.89% (13.34 USD)
Per equità:
1.33% (9.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.20 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.95 USD
Massima perdita consecutiva: -13.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 53
|
OctaFX-Real
|0.40 × 25
|
Exness-MT5Real5
|0.77 × 98
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.25 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 7
|
Exness-MT5Real6
|1.84 × 186
|
OctaFX-Real2
|2.01 × 161
|
Swissquote-Server
|2.80 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|2.85 × 151
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.50 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|3.95 × 104
|
XMGlobal-MT5 4
|6.09 × 43
|
Weltrade-Real
|7.01 × 97
|
RoboForex-Pro
|8.54 × 140
|
XMGlobal-MT5 13
|8.91 × 11
|
HFMarketsGlobal-Live1
|9.89 × 9
|
XM.COM-MT5
|11.18 × 56
|
FBS-Real
|12.75 × 4
Non ci sono recensioni
