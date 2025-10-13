SegnaliSezioni
Gerhardus Bronkhorst

Gbforx 2

Gerhardus Bronkhorst
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
207
Profit Trade:
73 (35.26%)
Loss Trade:
134 (64.73%)
Best Trade:
204.05 GBP
Worst Trade:
-101.40 GBP
Profitto lordo:
718.47 GBP (33 471 pips)
Perdita lorda:
-441.95 GBP (22 379 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (26.93 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
304.83 GBP (3)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.28%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
117 (56.52%)
Short Trade:
90 (43.48%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.34 GBP
Profitto medio:
9.84 GBP
Perdita media:
-3.30 GBP
Massime perdite consecutive:
20 (-96.47 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-141.79 GBP (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
227.45 GBP
Massimale:
243.07 GBP (210.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 121
XAGUSD 30
GBPAUD 14
GBPJPY 9
GBPUSD 7
NZDJPY 7
EURNZD 6
EURJPY 3
EURGBP 3
EURCAD 3
AUDNZD 1
XLMUSD 1
XRPUSD 1
GBPSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1
XAGUSD 163
GBPAUD 40
GBPJPY 1
GBPUSD 35
NZDJPY 22
EURNZD 91
EURJPY -4
EURGBP 8
EURCAD 1
AUDNZD 2
XLMUSD 0
XRPUSD 0
GBPSEK -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.5K
XAGUSD 4.7K
GBPAUD 1.9K
GBPJPY -111
GBPUSD 1.8K
NZDJPY 851
EURNZD 5.5K
EURJPY 215
EURGBP 213
EURCAD 117
AUDNZD 224
XLMUSD 15
XRPUSD 1.8K
GBPSEK -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +204.05 GBP
Worst Trade: -101 GBP
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.93 GBP
Massima perdita consecutiva: -96.47 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 11
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
SuperForex-ECN
0.00 × 24
Tickmill-Live04
0.14 × 21
FTMO-Server
0.30 × 10
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
DooFintech-Live 5
0.75 × 4
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live08
0.99 × 410
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
Tickmill-Live09
1.00 × 531
ICMarketsSC-Live15
1.02 × 89
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 628
Exness-Real18
1.04 × 1743
ACYCapital-Live02
1.06 × 85
TMGM.TradeMax-Live8
1.09 × 32
326 più
Manual Trading. Fx , metals and crypto.
Non ci sono recensioni
2025.10.13 14:42
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 14:42
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 10.58% of days out of the 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 14:42
80% of trades performed within 7 days. This comprises 3.37% of days out of the 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 14:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gbforx 2
30USD al mese
0%
0
0
USD
507
GBP
30
57%
207
35%
100%
1.62
1.34
GBP
0%
1:500
Copia

