Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
207
Profit Trade:
73 (35.26%)
Loss Trade:
134 (64.73%)
Best Trade:
204.05 GBP
Worst Trade:
-101.40 GBP
Profitto lordo:
718.47 GBP (33 471 pips)
Perdita lorda:
-441.95 GBP (22 379 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (26.93 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
304.83 GBP (3)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.28%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
117 (56.52%)
Short Trade:
90 (43.48%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.34 GBP
Profitto medio:
9.84 GBP
Perdita media:
-3.30 GBP
Massime perdite consecutive:
20 (-96.47 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-141.79 GBP (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
227.45 GBP
Massimale:
243.07 GBP (210.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|121
|XAGUSD
|30
|GBPAUD
|14
|GBPJPY
|9
|GBPUSD
|7
|NZDJPY
|7
|EURNZD
|6
|EURJPY
|3
|EURGBP
|3
|EURCAD
|3
|AUDNZD
|1
|XLMUSD
|1
|XRPUSD
|1
|GBPSEK
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1
|XAGUSD
|163
|GBPAUD
|40
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|35
|NZDJPY
|22
|EURNZD
|91
|EURJPY
|-4
|EURGBP
|8
|EURCAD
|1
|AUDNZD
|2
|XLMUSD
|0
|XRPUSD
|0
|GBPSEK
|-4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|XAGUSD
|4.7K
|GBPAUD
|1.9K
|GBPJPY
|-111
|GBPUSD
|1.8K
|NZDJPY
|851
|EURNZD
|5.5K
|EURJPY
|215
|EURGBP
|213
|EURCAD
|117
|AUDNZD
|224
|XLMUSD
|15
|XRPUSD
|1.8K
|GBPSEK
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +204.05 GBP
Worst Trade: -101 GBP
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.93 GBP
Massima perdita consecutiva: -96.47 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
Tickmill-Live04
|0.14 × 21
|
FTMO-Server
|0.30 × 10
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
DooFintech-Live 5
|0.75 × 4
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live08
|0.99 × 410
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 531
|
ICMarketsSC-Live15
|1.02 × 89
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 628
|
Exness-Real18
|1.04 × 1743
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 85
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.09 × 32
