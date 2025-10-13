- Crescita
Trade:
171
Profit Trade:
96 (56.14%)
Loss Trade:
75 (43.86%)
Best Trade:
349.94 USD
Worst Trade:
-131.69 USD
Profitto lordo:
1 088.67 USD (613 321 pips)
Perdita lorda:
-775.73 USD (434 906 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (29.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
349.94 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
1.11%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
112 (65.50%)
Short Trade:
59 (34.50%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
11.34 USD
Perdita media:
-10.34 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-35.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-151.41 USD (4)
Crescita mensile:
20.18%
Previsione annuale:
244.80%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.85 USD
Massimale:
314.43 USD (13.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.22% (314.43 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|313
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|178K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +349.94 USD
Worst Trade: -132 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +29.93 USD
Massima perdita consecutiva: -35.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
