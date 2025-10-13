- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
27 (77.14%)
Loss Trade:
8 (22.86%)
Best Trade:
38.24 USD
Worst Trade:
-2.30 USD
Profitto lordo:
74.47 USD (29 261 pips)
Perdita lorda:
-6.49 USD (6 490 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (8.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.72 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
28.58%
Massimo carico di deposito:
13.02%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
29.56
Long Trade:
25 (71.43%)
Short Trade:
10 (28.57%)
Fattore di profitto:
11.47
Profitto previsto:
1.94 USD
Profitto medio:
2.76 USD
Perdita media:
-0.81 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.30 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 USD
Massimale:
2.30 USD (1.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.54% (2.30 USD)
Per equità:
1.76% (2.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|25
|USTECm
|6
|US30m
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|60
|USTECm
|6
|US30m
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|16K
|USTECm
|6.7K
|US30m
|286
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.24 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.92 USD
Massima perdita consecutiva: -2.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Starting equity of $100.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
68%
0
0
USD
USD
168
USD
USD
1
0%
35
77%
29%
11.47
1.94
USD
USD
2%
1:200