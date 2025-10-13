- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
401.00 USD
Worst Trade:
-123.00 USD
Profitto lordo:
1 606.30 USD (6 300 pips)
Perdita lorda:
-123.80 USD (404 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1 062.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 062.50 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.00
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
12.05
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
12.97
Profitto previsto:
148.25 USD
Profitto medio:
200.79 USD
Perdita media:
-61.90 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-123.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-123.00 USD (1)
Crescita mensile:
7.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
123.00 USD (0.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.57% (123.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +401.00 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 062.50 USD
Massima perdita consecutiva: -123.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|9.00 × 1
|
Exness-Real28
|9.25 × 20
12 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trade XAUUSD only.
Non ci sono recensioni