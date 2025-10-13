- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
14 (77.77%)
Loss Trade:
4 (22.22%)
Best Trade:
0.31 USD
Worst Trade:
-0.36 USD
Profitto lordo:
1.63 USD (1 742 pips)
Perdita lorda:
-1.37 USD (1 358 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (0.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.71 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
7.14%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
8 (44.44%)
Short Trade:
10 (55.56%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
0.12 USD
Perdita media:
-0.34 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.36 USD (1)
Crescita mensile:
1.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.51 USD (4.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.46% (0.51 USD)
Per equità:
2.54% (0.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.fx
|10
|EURUSD.fx
|3
|USDCAD.fx
|3
|AUDUSD.fx
|1
|NZDUSD.fx
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.fx
|0
|EURUSD.fx
|0
|USDCAD.fx
|0
|AUDUSD.fx
|0
|NZDUSD.fx
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.fx
|-57
|EURUSD.fx
|40
|USDCAD.fx
|351
|AUDUSD.fx
|20
|NZDUSD.fx
|26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.31 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.71 USD
Massima perdita consecutiva: -0.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-UK.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
