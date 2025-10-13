- Crescita
Trade:
187
Profit Trade:
140 (74.86%)
Loss Trade:
47 (25.13%)
Best Trade:
19.76 USD
Worst Trade:
-20.65 USD
Profitto lordo:
255.51 USD (29 592 pips)
Perdita lorda:
-153.76 USD (16 746 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (59.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.48 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.56%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
151
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.74
Long Trade:
95 (50.80%)
Short Trade:
92 (49.20%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
1.83 USD
Perdita media:
-3.27 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-48.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.17 USD (6)
Crescita mensile:
1.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
58.46 USD (0.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.24% (68.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|104
|GOLD
|66
|NZDJPY
|5
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|2
|AUDJPY
|2
|NZDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|80
|GOLD
|-11
|NZDJPY
|3
|USDJPY
|19
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|3
|NZDCHF
|1
|GBPNZD
|0
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|14K
|GOLD
|-1.2K
|NZDJPY
|-756
|USDJPY
|614
|GBPUSD
|184
|AUDJPY
|24
|NZDCHF
|63
|GBPNZD
|77
|EURJPY
|110
|CHFJPY
|88
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.76 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +59.48 USD
Massima perdita consecutiva: -48.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-Live26
|0.52 × 106
