SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Thando
Thando Mfene

Thando

Thando Mfene
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -59%
HFMarketsSA-Live Server 8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
26 (33.76%)
Loss Trade:
51 (66.23%)
Best Trade:
127.16 ZAR
Worst Trade:
-189.59 ZAR
Profitto lordo:
1 726.68 ZAR (8 945 pips)
Perdita lorda:
-3 831.36 ZAR (15 756 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (397.28 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
397.28 ZAR (6)
Indice di Sharpe:
-0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
22.25%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.91
Long Trade:
38 (49.35%)
Short Trade:
39 (50.65%)
Fattore di profitto:
0.45
Profitto previsto:
-27.33 ZAR
Profitto medio:
66.41 ZAR
Perdita media:
-75.12 ZAR
Massime perdite consecutive:
16 (-1 530.03 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
-1 530.03 ZAR (16)
Crescita mensile:
-59.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 186.81 ZAR
Massimale:
2 324.51 ZAR (45.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.01% (2 324.51 ZAR)
Per equità:
0.76% (6.79 ZAR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDb 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDb -210
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDb -6.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +127.16 ZAR
Worst Trade: -190 ZAR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +397.28 ZAR
Massima perdita consecutiva: -1 530.03 ZAR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSA-Live Server 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.13 14:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.13 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Thando
30USD al mese
-59%
0
0
USD
895
ZAR
3
100%
77
33%
100%
0.45
-27.33
ZAR
64%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.