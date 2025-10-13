- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
51 (68.00%)
Loss Trade:
24 (32.00%)
Best Trade:
3.10 USD
Worst Trade:
-1.06 USD
Profitto lordo:
13.98 USD (954 pips)
Perdita lorda:
-5.43 USD (506 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (0.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.33 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
41.25%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
3.04
Long Trade:
40 (53.33%)
Short Trade:
35 (46.67%)
Fattore di profitto:
2.57
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
0.27 USD
Perdita media:
-0.23 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.81 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.81 USD (1.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.38% (2.81 USD)
Per equità:
4.16% (8.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|448
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.10 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.89 USD
Massima perdita consecutiva: -2.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
492 più
EURUSD M1 Scalping with 3 EMA, Bollinger Band standar and RSI 14
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
209
USD
USD
1
100%
75
68%
100%
2.57
0.11
USD
USD
4%
1:200