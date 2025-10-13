SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Sniperfx gold scalper
Oluwatayo Samuel Abiola

Sniperfx gold scalper

Oluwatayo Samuel Abiola
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -18%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
41 (65.07%)
Loss Trade:
22 (34.92%)
Best Trade:
48.88 USD
Worst Trade:
-222.42 USD
Profitto lordo:
104.61 USD (5 258 pips)
Perdita lorda:
-1 941.91 USD (61 010 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (5.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.08 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.46
Attività di trading:
34.85%
Massimo carico di deposito:
8.24%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
30 (47.62%)
Short Trade:
33 (52.38%)
Fattore di profitto:
0.05
Profitto previsto:
-29.16 USD
Profitto medio:
2.55 USD
Perdita media:
-88.27 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 867.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 867.58 USD (13)
Crescita mensile:
-18.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 837.32 USD
Massimale:
1 903.51 USD (18.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.91% (1 903.51 USD)
Per equità:
14.36% (1 709.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -56K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.88 USD
Worst Trade: -222 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +5.93 USD
Massima perdita consecutiva: -1 867.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
114 più
This is a gold scalper bot, and scalps follow the trends
2025.10.15 18:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.13 21:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 19:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 18:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 13:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
