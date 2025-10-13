- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
41 (65.07%)
Loss Trade:
22 (34.92%)
Best Trade:
48.88 USD
Worst Trade:
-222.42 USD
Profitto lordo:
104.61 USD (5 258 pips)
Perdita lorda:
-1 941.91 USD (61 010 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (5.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.08 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.46
Attività di trading:
34.85%
Massimo carico di deposito:
8.24%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
30 (47.62%)
Short Trade:
33 (52.38%)
Fattore di profitto:
0.05
Profitto previsto:
-29.16 USD
Profitto medio:
2.55 USD
Perdita media:
-88.27 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 867.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 867.58 USD (13)
Crescita mensile:
-18.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 837.32 USD
Massimale:
1 903.51 USD (18.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.91% (1 903.51 USD)
Per equità:
14.36% (1 709.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-56K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.88 USD
Worst Trade: -222 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +5.93 USD
Massima perdita consecutiva: -1 867.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
This is a gold scalper bot, and scalps follow the trends
