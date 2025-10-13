- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
181
Profit Trade:
141 (77.90%)
Loss Trade:
40 (22.10%)
Best Trade:
18.17 USD
Worst Trade:
-10.04 USD
Profitto lordo:
199.04 USD (1 555 257 pips)
Perdita lorda:
-156.85 USD (1 421 252 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (22.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.76 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
20.02%
Massimo carico di deposito:
3.02%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
181
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
135 (74.59%)
Short Trade:
46 (25.41%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
1.41 USD
Perdita media:
-3.92 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-92.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.96 USD (13)
Crescita mensile:
8.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
106.36 USD
Massimale:
120.93 USD (23.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.34% (120.93 USD)
Per equità:
0.15% (0.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|130
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|10
|XAUUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|131K
|XAUUSD
|3.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.17 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +22.11 USD
Massima perdita consecutiva: -92.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8222
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.32 × 3631
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.71 × 1934
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Coinexx-Live
|10.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
546
USD
USD
1
0%
181
77%
20%
1.26
0.23
USD
USD
23%
1:500