SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Matrix Scalper V5
Affan Muhammad

Matrix Scalper V5

Affan Muhammad
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -29%
FBS-Real-10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
7 (41.17%)
Loss Trade:
10 (58.82%)
Best Trade:
120.25 USD
Worst Trade:
-213.54 USD
Profitto lordo:
250.73 USD (10 248 pips)
Perdita lorda:
-676.44 USD (12 086 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
191.55 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.39
Attività di trading:
39.31%
Massimo carico di deposito:
6.99%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
10 (58.82%)
Short Trade:
7 (41.18%)
Fattore di profitto:
0.37
Profitto previsto:
-25.04 USD
Profitto medio:
35.82 USD
Perdita media:
-67.64 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-210.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-426.29 USD (3)
Crescita mensile:
-29.28%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
425.71 USD
Massimale:
617.26 USD (51.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.65% (617.26 USD)
Per equità:
3.54% (89.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 15
BTCUSD 1
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -427
BTCUSD 1
USDJPY 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -7.1K
BTCUSD 5.2K
USDJPY 44
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +120.25 USD
Worst Trade: -214 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2.78 USD
Massima perdita consecutiva: -210.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 2
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 10
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Pepperstone-01
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 8
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 2
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
0.00 × 2
70 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.13 12:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 12:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Matrix Scalper V5
30USD al mese
-29%
0
0
USD
2.3K
USD
4
29%
17
41%
39%
0.37
-25.04
USD
41%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.