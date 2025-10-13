- Crescita
Trade:
17
Profit Trade:
7 (41.17%)
Loss Trade:
10 (58.82%)
Best Trade:
120.25 USD
Worst Trade:
-213.54 USD
Profitto lordo:
250.73 USD (10 248 pips)
Perdita lorda:
-676.44 USD (12 086 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
191.55 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.39
Attività di trading:
39.31%
Massimo carico di deposito:
6.99%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
10 (58.82%)
Short Trade:
7 (41.18%)
Fattore di profitto:
0.37
Profitto previsto:
-25.04 USD
Profitto medio:
35.82 USD
Perdita media:
-67.64 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-210.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-426.29 USD (3)
Crescita mensile:
-29.28%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
425.71 USD
Massimale:
617.26 USD (51.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.65% (617.26 USD)
Per equità:
3.54% (89.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|BTCUSD
|1
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-427
|BTCUSD
|1
|USDJPY
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-7.1K
|BTCUSD
|5.2K
|USDJPY
|44
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +120.25 USD
Worst Trade: -214 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2.78 USD
Massima perdita consecutiva: -210.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 2
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 10
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 8
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|0.00 × 2
