Eduardo Faria

Nasdaq 100 Hantec

Eduardo Faria
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 27%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
394
Profit Trade:
315 (79.94%)
Loss Trade:
79 (20.05%)
Best Trade:
40.95 USD
Worst Trade:
-12.14 USD
Profitto lordo:
415.32 USD (7 697 357 pips)
Perdita lorda:
-171.63 USD (434 997 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (0.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.78 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
4.46
Long Trade:
193 (48.98%)
Short Trade:
201 (51.02%)
Fattore di profitto:
2.42
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
-2.17 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-23.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.61 USD (7)
Crescita mensile:
11.93%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.89 USD
Massimale:
54.59 USD (23.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.22% (54.59 USD)
Per equità:
1.80% (37.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100 344
XAUUSD 42
HK50 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100 206
XAUUSD 55
HK50 1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100 40K
XAUUSD 2.8K
HK50 3.6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooTechnology-Live
0.16 × 68
FPMarketsSC-Live
0.23 × 43
Non ci sono recensioni
2025.10.13 12:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 12:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
