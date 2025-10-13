SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Amigo Gold Boos
Tamas Molnar

Amigo Gold Boos

Tamas Molnar
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 6%
RoboForex-Pro
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
16.10 EUR
Worst Trade:
-4.48 EUR
Profitto lordo:
57.62 EUR (30 227 pips)
Perdita lorda:
-10.88 EUR (6 289 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (21.31 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
21.31 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
61.24%
Massimo carico di deposito:
17.32%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
10.43
Long Trade:
12 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.30
Profitto previsto:
3.90 EUR
Profitto medio:
6.40 EUR
Perdita media:
-3.63 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-4.48 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4.48 EUR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.56 EUR
Massimale:
4.48 EUR (0.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.56% (4.48 EUR)
Per equità:
10.26% (78.36 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 53
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 24K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.10 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.31 EUR
Massima perdita consecutiva: -4.48 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
ICMarketsSC-MT5
4.59 × 1452
26 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.13 12:33
Share of trading days is too low
2025.10.13 12:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.13 12:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 11:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 11:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 11:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 11:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 11:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Amigo Gold Boos
35USD al mese
6%
0
0
USD
809
EUR
1
0%
12
75%
61%
5.29
3.90
EUR
10%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.