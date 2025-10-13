- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
16.10 EUR
Worst Trade:
-4.48 EUR
Profitto lordo:
57.62 EUR (30 227 pips)
Perdita lorda:
-10.88 EUR (6 289 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (21.31 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
21.31 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
61.24%
Massimo carico di deposito:
17.32%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
10.43
Long Trade:
12 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.30
Profitto previsto:
3.90 EUR
Profitto medio:
6.40 EUR
Perdita media:
-3.63 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-4.48 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4.48 EUR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.56 EUR
Massimale:
4.48 EUR (0.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.56% (4.48 EUR)
Per equità:
10.26% (78.36 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|53
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|24K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.10 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.31 EUR
Massima perdita consecutiva: -4.48 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|4.59 × 1452
