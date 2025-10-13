- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
12.96 USD
Worst Trade:
-0.89 USD
Profitto lordo:
51.79 USD (3 017 pips)
Perdita lorda:
-0.89 USD (78 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (34.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.19 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.36
Attività di trading:
99.12%
Massimo carico di deposito:
11.45%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
57.19
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
58.19
Profitto previsto:
6.36 USD
Profitto medio:
7.40 USD
Perdita media:
-0.89 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.89 USD (1)
Crescita mensile:
1.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.89 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
12.53% (507.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|3
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPNZD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|4
|EURUSD
|15
|AUDUSD
|9
|GBPUSD
|10
|GBPNZD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|283
|EURUSD
|569
|AUDUSD
|453
|GBPUSD
|500
|GBPNZD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.96 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +34.19 USD
Massima perdita consecutiva: -0.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|3.25 × 8
|
RadexMarkets-Real 6
|6.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|7.50 × 2
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
Non ci sono recensioni
